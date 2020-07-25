В Госдуме считают заявление Климкина о Крыме «плодом ущербной психологии предателей»

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25 июля 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".

Шеремет считает, что "заявление Климкина – плод ущербной психологии предателей". Он сказал, что Крым является гордостью России. Когда Крым находился в составе Украины, к нему относились как к проблеме, понимая, что придется возвращать чужую, "украденную в свое время втихую", землю, отметил Шеремет.

По его словам, Украина сегодня для себя является самой страшной угрозой и проблемой, учитывая что государственный курс в стране определяют националисты.

Полуостров, по словам депутата, не был и не будет проблемой для России, "потому что мы вернулись к себе домой, а дома и стены помогают". Шеремет пожелал Украине процветания и благополучия и попросил не вмешиваться во внутренние дела России.

Захарова прокомментировала предложение Климкина сделать из Крыма "проблему" для России.