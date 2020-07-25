Климкин предложил сделать из Крыма «проблему» для России

Аргументы Недели → В мире 13+

25 июля 2020, 07:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Фото: Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что сейчас в мире наступили «крымские дни». При этом он объяснил это тем, что прошло 80 лет с подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР, а также скоро состоится годовщина подписания другого документа – «Крымской декларации».

Климкин отметил, что многие не верили в деоккупацию балтийских республик, но не вводили санкции, а просто действовали последовательно. По его словам, граждане ждали 50 лет, чтобы получить желающее, но у Украины столько времени нет.

«… у нас нет столько времени, надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее», - пояснил он.

Климкин напомнил, что в 2018 году США подписали документ, в котором не признают Крым российской территорией.

Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что готов лично «штурмовать» Крым, если такое распоряжение даст президент Владимир Зеленский.

Его слова оценил сенатор Алексей Пушков.