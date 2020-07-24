Турчинов готов лично «штурмовать» Крым

24 июля 2020, 21:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что готов лично «штурмовать» Крым, если такое распоряжение даст президент Владимир Зеленский.
«Я давал ответы на вопросы следователей о причинах не проведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг решит наступать - я буду в первых рядах штурмового батальона», - высказал он.
Турчинов отметил, что у Зеленского нет никаких ограничений для «защиты страны от агрессии и освобождения Крыма».
Ранее российский журналист раскрыл «коварный план» президента Украины.
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