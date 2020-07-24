Российский журналист раскрыл «коварный план Зеленского»

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24 июля 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: Владимир Зеленский, Instagram

Российский журналист Михаил Ростовский прокомментировал слова заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака о том, что многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают «театр абсурда».

«Смею предположить, что «театр абсурда» далеко не случаен. Официальный Киев сознательно ведёт переговоры ради переговоров, сознательно стремится всех запутать, сознательно расстраивает своё и чужое время», - высказал он RT.

Ростовский отметил, что «реальная цель» экс-президента Петра Порошенко и нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского - «полное разрушение Минских договоренностей».