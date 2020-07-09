Козак: Переговоры с Киевом по Донбассу похожи на театр абсурда
9 июля 2020, 12:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Представители Украины в последние месяцы ведут переговоры только с целью «максимально затянуть их и ни о чем не договориться». Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины.
Козак отметил, что в Москве «не теряют надежды на мирное урегулирование конфликта в Донбассе», и добавил, что «замороженный конфликт» на своей границе России не нужен.
Тем не менее, конструктивный открытый диалог российской и украинской сторон не складывается, причиной чего Козак называет то, что любая попытка представителей украинской власти сделать шаг к выполнению минских соглашений вызывает «бурную обструкцию со стороны их политических оппонентов», а «многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда», – считает Козак.
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