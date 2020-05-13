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Козак рассказал о переговорах по Украине, которые прошли в Берлине

, 19:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Козак рассказал о переговорах по Украине, которые прошли в Берлине
замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак, Kremlin Pool/Global Look Press
Заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак вечером в среду, 13 мая, прокомментировал переговоры по Украине, которые состоялись ранее сегодня в Берлине.
Козак подчеркнул, что переговоры с германской стороной по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины прошли в деловом ключе и были конструктивными. Участники консультаций, по словам замглавы администрации президента РФ, достигли соглашения о дальнейших совместных действиях по мирному урегулированию конфликта на украинской территории.
Ранее источники заявили, что Дмитрий Козак прибыл в столицу Германии, предположительно, для участия в обсуждении ситуации на Украине.
ЕТ

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