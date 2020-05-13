Козак рассказал о переговорах по Украине, которые прошли в Берлине

Заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак вечером в среду, 13 мая, прокомментировал переговоры по Украине, которые состоялись ранее сегодня в Берлине.

Козак подчеркнул, что переговоры с германской стороной по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины прошли в деловом ключе и были конструктивными. Участники консультаций, по словам замглавы администрации президента РФ, достигли соглашения о дальнейших совместных действиях по мирному урегулированию конфликта на украинской территории.