Источник: замглавы администрации президента РФ Козак прибыл в Берлин

Днем в среду, 13 мая. источник заявил, что заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак прибыл в столицу Германии Берлин для участия в переговорах по Украине.

Как сообщил собеседник РИА "Новости", Козак является ключевым переговорщиком по Украине, однако далеко не все вопросы можно обсудить в формате телеконференции. Поэтому, вероятнее всего, целью визита политика в Берлин является именно украинская проблематика.