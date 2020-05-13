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Источник: замглавы администрации президента РФ Козак прибыл в Берлин

, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Источник: замглавы администрации президента РФ Козак прибыл в Берлин
замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак, Kremlin Pool/Global Look Press
Днем в среду, 13 мая. источник заявил, что заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак прибыл в столицу Германии Берлин для участия в переговорах по Украине.
Как сообщил собеседник РИА "Новости", Козак является ключевым переговорщиком по Украине, однако далеко не все вопросы можно обсудить в формате телеконференции. Поэтому, вероятнее всего, целью визита политика в Берлин является именно украинская проблематика.
Напомним, Дмитрий Козак находится на должности заместителя главы администрации президента РФ с февраля. Он курирует украинские дела, а также вопросы интеграции России с другими странами.
ЕТ

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