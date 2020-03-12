Дмитрий Козак сообщил о соглашении по новому механизму урегулирования конфликта в Донбассе

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12 марта 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Козак, фото: Yevgeny Philippov, globallookpress.com

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак после завершившегося поздно вечером в среду, 11 марта, в Минске заседания Трехсторонней контактной группы сообщил о появлении нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.

По словам Козака, механизм предварительно принципиально согласован, и в ближайшее время появится новая диалоговая площадка с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) и сторон конфликта.

Козак, который стал новым куратором по украинскому направлению, надеется, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по этому механизму. Козак добавил, что также достигнута договоренность в течение недели максимально определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению, а также договоренность о необходимости поиска новых компромиссных участков с точки зрения безопасности сторон по разведению сил и средств.

Стало известно, что Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в зоне военного конфликта на востоке страны. Об этом заявила Наталья Юсупова, волонтер, помогающая украинской армии. Бывший командир бригады «Восток» ополчения ДНР, прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что Украина намерена участвовать в мирных переговорах по Донбассу еще год, после чего представители Киева в Минск летать перестанут.