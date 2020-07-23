Зеленский потребовал расшифровки Минских соглашений

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23 июля 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский, фото: APUkraine/ twitter.com

Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы определить, какие из них можно выполнить, заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

«Мы хотим расшифровки каждого пункта Минска, тогда мы знаем или будем видеть ― в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем выполнять, кто ответственный <…> Мы хотим деталей. В мелочах и будут ответы на все вопросы», - заявил Зеленский. Он добавил, что достигнутые в среду на переговорах в Минске договоренности по перемирию в Донбассе должны утвердить все участники нормандской четверки.

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