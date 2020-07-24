Пушков с иронией отреагировал на готового «штурмовать» Крым Турчинова
24 июля 2020, 21:58[ «Аргументы Недели» ]
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-главы украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о готовности «штурмовать» Крым.
«Турчинов решил показать редкую храбрость и готовность встать "в первые ряды штурмового батальона", поскольку знает, что приказа штурмовать Крым не будет. Зеленский такой приказ не отдаст, как не отдал Порошенко», - высказал он.
Пушков отметил, что Турчинов просто решил привлечь внимание СМИ «псевдо-героизмом».
Ранее сенатор оценил призыв Соединенных Штатов прекратить разработку ядерного оружия в России.
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