Пушков с иронией отреагировал на готового «штурмовать» Крым Турчинова

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24 июля 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Ялта, Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-главы украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о готовности «штурмовать» Крым.

«Турчинов решил показать редкую храбрость и готовность встать "в первые ряды штурмового батальона", поскольку знает, что приказа штурмовать Крым не будет. Зеленский такой приказ не отдаст, как не отдал Порошенко», - высказал он.

Пушков отметил, что Турчинов просто решил привлечь внимание СМИ «псевдо-героизмом».

Ранее сенатор оценил призыв Соединенных Штатов прекратить разработку ядерного оружия в России.