Пушков ответил на призыв США по поводу «летающего Чернобыля»

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22 июля 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал призыв Соединенных Штатов прекратить разработку ядерного оружия в России. С таким заявлением выступил спецпосланник президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР «Минитмен», это что - гуманное оружие или «ангелы с небес»? К сведению Биллингсли: это и есть оружие Судного дня», - высказал он.

Пушков отметил, что США нужно перестать «указывать» России, что делать, а задуматься над созданием «новых механизмов контроля над ядерными вооружениями». Сенатор добавил, что Вашингтон уже вышел из ДРСМД, выходит из СНВ-III и работает над усилением и без того мощного ядерного потенциала: «Это и есть приближение «Судного дня».