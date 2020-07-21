США просят Россию прекратить создание ядерного оружия: «Летающий Чернобыль»

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21 июля 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: ракета, pixels.com

Спецпосланник президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал прекратить в России разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем.

«Мы считаем, что такое оружие вообще не должно существовать. Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное, как летающий Чернобыль», - высказал он.

Биллингсли отметил, что она будет создавать сильный радиоактивный выброс во время полета. По его словам, нет ничего, что могло бы оправдать существование «систем Судного дня». Он добавил, что не раз говорил об этом напрямую с российскими партнерами.

Ранее СМИ назвали два вероятных признака подготовки США к войне с Россией.