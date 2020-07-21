Издание Sina назвало два вероятных признака подготовки США к войне с Россией

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21 июля 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Учения НАТО Defender Europe 2020, Sgt. Evan Ruchotzke / globallookpress.com

Шаги, которые в последнее время осуществляют власти Соединенных Штатов, могут указывать на то, что североамериканское государство готовится к военному конфликту с Российской Федерацией. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах китайских СМИ.

Как пишет издание Sina, глава Белого дома Дональд Трамп, рискующий проиграть осенние выборы президента, способен пойти на радикальные меры ради повышения своего рейтинга. Среди предполагаемых вариантов действий администрации Трампа – развязывание войны с Россией – полагают авторы процитированной публикации.

В качестве вероятного признака подготовки Вашингтону к конфликту журналисты из КНР назвали проведение учений Североатлантического альянса Defender Europe 2020, которые в настоящий момент находятся в финальной стадии.

Также отмечается, что о военных приготовлениях США может свидетельствовать переброска стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на остров Гуам. После перелета они приняли участие в совместных учениях с японскими истребителями. Маневры проводились к юго-востоку от Приморского края.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Sohu, китайское интернет-издание, назвало возможный срок уничтожения российским С-500 самого мощного эсминца флота США.