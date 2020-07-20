Sohu рассчитало вероятный срок уничтожения самого мощного эсминца США российским С-500
20 июля 2020, 15:41[ «Аргументы Недели» ]
У Российской Федерации есть множество сценариев использования нового зенитно-ракетного комплекса С-500. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад в китайском сегменте интернета.
Как отмечает издание Sohu, мобильность С-500 позволяет размещать его на боевых кораблях. Для того, чтобы сбить взлетевший с американского авианосца истребитель-бомбардировщик F-35, российскому комплексу понадобится четыре секунды, говорится в процитированной публикации. Такой же срок авторы материала отвели на уничтожение системой самого мощного эсминца Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что политолог Максим Бардин назвал возможное условие военного нападения Японии на Россию из-за Курильских островов.
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