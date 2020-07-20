Политолог озвучил возможное условие военного нападения Японии на РФ из-за Курил
20 июля 2020, 13:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: «НьюИнформ»
Максим Бардин, отечественный политический эксперт, рассказал, при каком условии Япония может напасть на Россию из-за Курильских островов, которые в Токио считают своими. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями СМИ.
Бардин прокомментировал для издания «НьюИнформ» заявления ряда японских интернет-пользователей, предложивших пойти войной на РФ, чтобы решить проблему «северных территорий». По словам аналитика, в настоящий момент у Токио нет ресурсов, позволяющих задействовать силовой сценарий. Однако японская сторона может пойти на его реализацию в будущем, если РФ по каким-либо причинам ослабнет в политическом и военном плане, отметил собеседник журналистов.
Ранее сегодня сообщалось, что на Украине рассказали о способности России выиграть в вооруженном конфликте со страной без перехода ее границ.
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