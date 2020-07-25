Захарова прокомментировала предложение Климкина сделать из Крыма «проблему» для России

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25 июля 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Twitter.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".

"У них получилось превратить Украину в мировую проблему", — сказала Захарова.

Климкин объявил о наступлении "крымских дней". 25 июля — годовщина подписания «крымской декларации» Госдепа США о непризнании Вашингтоном "аннексии Крыма", указал бывший глава украинского МИДа. Он призвал сделать из полуострова проблему для Москвы.





