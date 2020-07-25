В Госдуме оценили очередную стратегию Киева по «деоккупации» Крыма

Аргументы Недели → Политика 13+

25 июля 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Крым, pixabay.com

Депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко прокомментировал очередную стратегию Украины по «деоккупации» полуострова. О «засекреченном» документе рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

«Если говорить о засекреченной Украиной стратегии "деоккупации", то в ответ на нее Россия подготовила вполне конкретный и публичный аргумент в виде закона, приравнивающего действия по отчуждению территории России к экстремистской деятельности. Закон вводит уголовную ответственность сроком до 10 лет …», - высказал политик.

Козенко призвал украинские власти не раскрывать суть подготовленного документа, потому что сразу появятся те, кто будет нести за него уголовную ответственность. Он напомнил «живущим в параллельной реальности» политикам, что время оккупации Крыма официально закончилось после референдума в 2014 году и подписанием соответствующего договора.

Ранее свое мнение на счет новой стратегии высказали в Совете Федерации.