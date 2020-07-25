В Крыму высмеяли новую стратегию Украины по «деоккупации» полуострова

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25 июля 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал очередную стратегию Украины по «деоккупации» полуострова.

«Убежден, что эта стратегия умещается в одно название. Вот и весь смысл этого стратегического смехотворного документа. Ничего реального в самом документе нет и не может быть. Именно поэтому документ украинские дипломаты и засекретили. На словах стратегия есть, а на деле - пустой выхлоп», - высказал он.

Цеков отметил, что Киеву пора отказаться от идеи оккупировать Крым. По его словам, во времена нахождения полуострова в составе Украины над его жителями «издевались», а саму территорию «уничтожали».

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил сделать Крым «проблемой» России.