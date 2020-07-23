Лавров встретился с представителями азербайджанской и армянской общин в России

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23 июля 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречи с представителями азербайджанской и армянской общин в России, на которых поднимался вопрос их роли в поддержании межнационального мира в стране.

"Обсуждалась роль азербайджанской и армянской общин в поддержании межнационального мира и согласия на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. Была отмечена важность совместной разъяснительной и воспитательной работы по предупреждению и искоренению случаев нарушения прав российских граждан по национальному признаку", - говорится в сообщении МИД.

Сергей Лавров 13 июля провел телефонные переговоры с коллегами из Еревана и Баку, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Речь шла об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе.

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