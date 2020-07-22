Кому выгоден конфликт между Арменией и Азербайджаном

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22 июля 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

Между Арменией и Азербайджаном – очередное военное обострение. К чему оно может привести и какова позиция России в этом вопросе?



В отличие от прошлых конфликтов на этот раз боевые действия произошли не на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана. Война началась в Товузском (Товушском) районе азербайджано-армянской границы – официальной и международно признанной. Там протекает река Товуз (Товуш), проходящая по территории обеих республик. Товузский район Азербайджана расположен рядом с Тавушской областью Армении. Район важен для Азербайджана – по нему проходят железная дорога Баку – Тбилиси – АхалкалакиКарс, нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан и газопровод в Грузию и Турцию.



Есть разные версии того, с чего всё началось. Наиболее похожей на правду выглядит следующая. 12 июля группа азербайджанских военных двигалась на уазике и то ли свернула не туда и заехала к армянам, то ли была просто обстреляна с сопредельной стороны. После чего азербайджанцы бросили машину и скрылись. Затем армия Азербайджана ответила артогнём, начала применять одноразовые ударные беспилотники израильского производства. Более того, даже попыталась штурмовать высоту, откуда вёлся огонь. Армяне заявили, что азербайджанские военные, которые атаковали укрепления на высоте под названием «Бесстрашная», принадлежали к отряду спецназа «Яшма». Но так ли это – неизвестно.



По всей этой очередной «войнушке», которая постепенно стихает, надо отметить следующее. Руководству в Баку, в частности Алиеву, эта война не нужна. Его вполне устраивает нынешняя ситуация, несмотря на грозную риторику в адрес Еревана и Степанакерта. Власть, нефтегазовые миллиарды, спокойное развитие – и так хорошо. Еревану она тоже не нужна – одно дело нанести какой-то мелкий укол оппоненту, другое – воевать всерьёз. Но варианта договориться и заключить настоящий мир сейчас не просматривается – стороны находятся на слишком различных позициях.



Но есть ещё один фактор, который может изменить ситуацию. Это турки. Реально, конечно, вряд ли Анкара захочет схлестнуться с Москвой в этом регионе, если она боится делать это в Сирии, и не только там. Но создать лишнюю точку напряжённости у нас под боком, чтобы разменять её на более покладистую позицию в Ливии – до этого Эрдоган может додуматься.



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