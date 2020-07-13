Лавров провел переговоры по телефону с главами МИД Армении и Азербайджана

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13 июля 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Серге Лавров, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров сегодня провел телефонные переговоры с коллегами из Еревана и Баку, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Речь шла об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Лавров призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств. "Подчеркнуто, что Россия продолжит выполнять свою посредническую миссию в контактах с Баку и Ереваном как в своем национальном качестве, так и в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ", - отметили в МИДе.

За время столкновений на границе Армении и Азербайджана со стороны Армении погибли пятеро человек (3 военных и 2 полицейских, со стороны Азербайджана - четыре военнослужащих. Об этом сообщили Минобороны государств.