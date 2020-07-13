Почти война. Азербайджан и Армения снова на пороге силовой конфронтации

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13 июля 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев явно не собирается прекращать кровопролитие, а даже напротив, ещё сильнее обвиняет Армению в военной агрессии.

«Азербайджан защитил свою государственную границу», - заявляет Алиев, «Все наши военнослужащие отомщены». На границах обеих стран уже сутки царит напряжённость небывалого масштаба. По мнению Ильхама Алиева, агрессия происходит исключительно со стороны армян. Именно они якобы первыми атаковали один из аванпостов. Азербайджанцы ответили «разрушительными ударами». В результате столкновений погибли четверо военнослужащих Азербайджана. Армяне сообщают о двух раненых. Хотя на деле статистика погибших может быть куда более серьёзной.

Ереван и Баку уже обвинили друг друга в военной агрессии. Напомним, что обе страны до сих пор не решили вопросы Нагорного Карабаха. На этот раз всё может быть куда хуже, чем в начале 90-х. Напряжённость достигла критического уровня. Многие аналитики уже склоняются к тому мнению, что конфронтация попросту неизбежна. Ильхам Алиев продолжает винить во всём армянскую сторону. «Армяне ведут себя лицемерно», - говорит азербайджанский лидер, «Их грязная политика ведёт в пропасть». Армянское правительство заявляет об агрессии, исходящей непосредственно со стороны Азербайджана. Буквально незадолго до обострения на границах, две державы договорились об участии в видеоконференции по поводу вопросов Карабаха. Судя по недавним событиям, эта конференция едва ли состоится в ближайшее время.