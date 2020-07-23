В Анапе после отставки мэра проверяют застройки прибрежной полосы

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23 июля 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Заседание комиссии

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Анапе начались проверки соблюдения в городе градостроительного законодательства. Напомним, нарушения именно в этой сфере и стали причиной критики местного главы Юрия Полякова, который попросил об отставке сразу после визита на курорт главы региона с проверкой.

Специальная комиссия, созданная по этому поводу, провела первое заседание. Её возглавил вице-губернатор Василий Швец. Основной задачей созданного органа является оценка ситуации с застройкой прибрежной зоны – земли в 500 метрах от берега моря. Также по итогам работы членам комиссии нужно выработать механизмы, которые помогли бы упорядочить градостроительные нормы в этой части. «Вся наша работа будет проводиться максимально открыто, в публичной плоскости», - подчеркнул Швец.

Перед мероприятием он пролетел над обсуждаемой территорией на вертолёте. Основные вопросы при этом у него вызвала застройка в районах Супсеха, Высокого берега, Витязево и Джемете. В администрации проверят, насколько законными были разрешения на строительство в этих районах, выданные чиновниками. Отвечать за эту часть работы будет замглавы регионального правового департамента Евгений Горбань.

Также в городе изучат судебные решения, на основе которых были достроены объекты, имевшие признаки нарушений. Также комиссия оценит, насколько возможным представляется сейчас обжаловать эти решения.

Предполагается, что комиссия должна закончить свою работу до 3 августа.

Напомним также, что исполнять обязанности главы Анапы назначен Вячеслав Вовк. При этом ситуацию с застройкой прибрежной полосы Анапы уже изучают в краевой прокуратуре.