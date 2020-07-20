Мэр Анапы Поляков покинул пост по собственному желанию
20 июля 2020, 20:48[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
В понедельник, 20 июля, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял отставку мэра Анапы Юрий Полякова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Также сообщается, что глава города-курорта принял решение покинуть свой пост по собственному желанию по итогам рабочей поездки губернатора в Анапу. Кроме того, уход Полякова с должности мэра связывают с критикой, которой глава края подверг политику городских властей в области застройки территории курорта.
Принимая отставку Юрия Полякова, Вениамин Кондратьев поблагодарил его за работу. Вместе с тем губернатор края подчеркнул, что сегодня в Анапе активно создается правовое поле для недопущения незаконной застройки и что эта работа должна быть продолжена.
Напомним, на пост мэра города-курорта Анапа Юрий Поляков был избран в 2017 году.
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