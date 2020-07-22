Вячеслав Вовк назначен исполняющим обязанности мэра Анапы

Аргументы Недели → Политика 13+

22 июля 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вячеслав Вовк/ фото anapa-official.ru

Исполняющим обязанности главы города-курорта Анапа 21 июля назначен заместитель главы Вячеслав Вовк. До назначения ио мэра Вячеслав Вовк курировал вопросы внутренней политики.

Решение о назначении исполняющего обязанности главы города было принято на внеочередной 83-й сессии Совета. Также депутатами были досрочно прекращены полномочия мэра Анапы Юрия Полякова в связи с его отставкой по собственному желанию.

Кроме того, депутаты Совета приняли решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город-курорт Анапа. Документы от кандидатов на пост мэра Анапы начнут приниматься с 6 августа. Последний день подачи документов на конкурс – 7 сентября. Имя нового мэра Анапы станет известно 28 сентября. В комиссию по проведению конкурса войдут представители депутатского корпуса и администрации.

Напомним, в понедельник, 20 июля, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял отставку мэра Анапы Юрия Полякова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также сообщается, что глава города-курорта принял решение покинуть свой пост по собственному желанию по итогам рабочей поездки губернатора в Анапу. Уход Полякова с должности мэра связывают с критикой, которой глава края подверг политику городских властей в области застройки территории курорта. Пост мэра города-курорта Анапа Юрий Поляков был избран в 2017 году.