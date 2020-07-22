Застройку пляжных территорий в Анапе обсудили в прокуратуре Краснодарского края

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22 июля 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Анапе 22 июля состоялось выездное оперативное совещание региональной прокуратуры. Провел мероприятие прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Участники выездного совещания подняли вопросы, связанные с застройкой пляжных территорий в городе-курорте. В их числе – бездействие органов муниципального земельного контроля, а также неправомерная выдача разрешительной документации на строительство жилых многоэтажек и гостиниц. Неправомерная застройка курорта обернулась отсутствием детских площадок и мест на парковках в районе возводимых объектов.

По итогам обсуждения Сергей Табельский поручил территориальному прокурору провести проверки соблюдения законности по всем вопросам. В том числе – дать правовую оценку действиям органов местного самоуправления, приведшим к стихийной застройке курорта федерального значения.

Напомним, как ранее сообщали «Аргументы недели Кубань», ситуация с застройкой Анапы стоила кресла мэру города-курорта Юрию Полякову. В понедельник, 20 июля, Поляков попросил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева принять его отставку. Уход Полякова с должности мэра связывают с критикой, которой глава края подверг политику городских властей в области застройки территории курорта.

Полномочия мэра Анапы Юрия Полякова в связи с его отставкой по собственному желанию были досрочно прекращены депутатами на внеочередной сессии Совета 21 июля. Исполняющим обязанности главы города-курорта Анапа был назначен заместитель главы Вячеслав Вовк. До назначения ио мэра Вячеслав Вовк курировал вопросы внутренней политики.