Россия направила ноту протеста в Госдеп после нападения полиции на журналистов

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22 июля 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: беспорядки в США, Chris Dilts/XinHua/globallookpress.com

Посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с нападением полиции на съемочную группу Первого канала. Об этом сообщил в среду, 22 июля, посол Анатолий Антонов.

«Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах. Напомнили, что до сих пор нами не получен ответ на предыдущую ноту от 31 мая, касавшуюся нападения полиции на Михаила Тургиева из РИА Новости в Миннеаполисе», - пояснил он.

Антонов отметил, что российские журналисты Юлия Ольховская и Вячеслав Архипов предъявляли документы, пресс-карты и не оказывали никакого сопротивления. По его словам, состояние их здоровья не вызывает беспокойства, медицинская помощь им не требуется.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила произошедшую в Портленде ситуацию. Свое мнение также высказали в Кремле.