В США полиция напала на освещавших беспорядки российских журналистов

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22 июля 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Портленд, протесты, фото: ktla.com

Журналисты Первого канала снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей.

Американские полицейские атаковали российских журналистов, разбили камеру оператора Вячеслава Архипова, ударили его дубинкой по руке и повалили на асфальт. Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Полицейский напал на нее сзади и отобрал телефон, схватил за голову и сорвал шлем.

Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса". Заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ Кирилл Клейменов рассказал, что обошлось без серьезных травм, пострадала техника. Пока непонятно, насколько травмирована рука у оператора.

в Портленде около двух месяцев идут протесты, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе. В город были направлены федеральные силы. Мэр Портленда потребовал от Трампа вывести войска федералов из города.