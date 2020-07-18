Мэр Портленда потребовал от Трампа вывести войска федералов из города

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18 июля 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

митинги в Портленде на фото globallookpress.com/ Zheng Huansong

В городе Портленд штата Орегон прошли столкновения протестующих с федеральными войсками. Мэр города потребовал от президента США вывести войска.

«Держите свои войска в своих собственных зданиях или заставьте их покинуть наш город», — заявил мэр Портленда Тед Уилер.

Это заявление прозвучало на пресс-конференции после столкновений. В Портленд вошли подразделения, подчиненные министерству внутренней безопасности США. После этого произошли столкновения с протестующими. Для разгона толпы был применен слезоточивый газ и другие боеприпасы. Кроме того, были несколько задержаний.

«Когда мы видим, как люди в машинах без опознавательных знаков насильно хватают кого-то на улице, мы называем это похищением», — заявили представители американского союза гражданских свобод: «Действия военизированных федеральных офицеров абсолютно неконституционны и не останутся без ответа».

Первое обещание ответа Белому дому уже заявила генеральный прокурор штата Орегон Эллен Розенблюм. Она анонсировала подачу иска против министерства внутренней безопасности, службы маршалов, таможенников с пограничниками, а также против федеральной службы охраны. Именно их и обвиняют в задержании, по меньшей мере, 13 человек.

Протесты в Портленде проходили в рамках масштабной акции движения Libes Black matter (жизнь черных имеет значение). Ситуация уже вышла из-под контроля властей и поставила Соединенные Штаты на грань гражданской войны.