В Кремле прокомментировали нападение полиции на сотрудников Первого канала в США

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22 июля 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Кремле в среду, 22 июля, прокомментировали инцидент с сотрудниками Первого канала, которые ранее подверглись агрессивным действиям со стороны сотрудников полиции Соединенных Штатов Америки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя случившееся в США, заявил, что в Москве считают нападение на российских журналистов со стороны американских полицейских возмутительным. В РФ ожидают от властей Соединенных Штатов принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности представителей СМИ из России и других стран.

Ранее сегодня стало известно, что съемочная группа Первого канала пострадала в ходе нападения "людей в камуфляже" в Портленде.