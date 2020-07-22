В Кремле прокомментировали нападение полиции на сотрудников Первого канала в США
22 июля 2020, 19:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Кремле в среду, 22 июля, прокомментировали инцидент с сотрудниками Первого канала, которые ранее подверглись агрессивным действиям со стороны сотрудников полиции Соединенных Штатов Америки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя случившееся в США, заявил, что в Москве считают нападение на российских журналистов со стороны американских полицейских возмутительным. В РФ ожидают от властей Соединенных Штатов принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности представителей СМИ из России и других стран.
Ранее сегодня стало известно, что съемочная группа Первого канала пострадала в ходе нападения "людей в камуфляже" в Портленде.
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