В МИД оценили нападение на российских журналистов со стороны американских полицейских

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22 июля 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Aleksey Ivanov/TV Zvezda

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова днем в среду, 22 июля, прокомментировала нападение на российских журналистов на территории Соединенных Штатов Америки.

Ранее стало известно, что в Портленде съемочная группа "Первого канала" подверглась нападению со стороны полицейских. К журналистам была применена физическая сила, кроме того, оказалось испорчено профессиональное оборудование.

Мария Захарова призвала компетентные органы в Штатах обеспечить надлежащее отношение к представителям прессы в соответствии с действующими международными обязательствами. Дипломат подчеркнула, что в России считают действия американских силовых структур против сотрудников СМИ недопустимыми.