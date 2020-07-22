В МИД оценили нападение на российских журналистов со стороны американских полицейских

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова днем в среду, 22 июля, прокомментировала нападение на российских журналистов на территории Соединенных Штатов Америки.
Ранее стало известно, что в Портленде съемочная группа "Первого канала" подверглась нападению со стороны полицейских. К журналистам была применена физическая сила, кроме того, оказалось испорчено профессиональное оборудование.
Мария Захарова призвала компетентные органы в Штатах обеспечить надлежащее отношение к представителям прессы в соответствии с действующими международными обязательствами. Дипломат подчеркнула, что в России считают действия американских силовых структур против сотрудников СМИ недопустимыми.
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