В Госдуме объяснили важность проекта о запрете кальянов и вейпов в общественных местах
21 июля 2020, 17:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о приравнивании вейпов к сигаретам. Документ также включает административную ответственность за его нарушение.
«После того как был принят закон о борьбе с табакокурением, табачное лобби придумало разного рода методы распространения своей продукции, они изобрели так называемые жвачки, конфеты с содержанием никотина, электронные сигареты и прочее», - высказал он, отметив, что эта проблема является «очень острой и сложной».
Тумусов добавил, что никотиносодержащая продукция оказывает вредное воздействие на здоровье прежде всего молодых людей и детей.
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