В Госдуме объяснили важность проекта о запрете кальянов и вейпов в общественных местах

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21 июля 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: здание Государственной Думы, Sergey Kovalev/globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о приравнивании вейпов к сигаретам. Документ также включает административную ответственность за его нарушение.

«После того как был принят закон о борьбе с табакокурением, табачное лобби придумало разного рода методы распространения своей продукции, они изобрели так называемые жвачки, конфеты с содержанием никотина, электронные сигареты и прочее», - высказал он, отметив, что эта проблема является «очень острой и сложной».

Тумусов добавил, что никотиносодержащая продукция оказывает вредное воздействие на здоровье прежде всего молодых людей и детей.