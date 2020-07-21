Госдума приняла во втором чтении законопроект о приравнивании вейпов к сигаретам

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21 июля 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Депутаты Государственной думы РФ сегодня, 21 июля, приняли во втором чтении законопроект о приравнивании вейпов к сигаретам. Законпроект принят с учетом внесенных поправок.

Изменения вносятся в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Одно из них – введение понятия "электронное курительное изделие".

Электронные сигареты, вейпы, айкосы и кальяны объединят в понятие "никотиносодержащая продукция", которая будет приравнена к табачным изделиям с распространением соответствующих запретов на использования в общественных местах.

Использование электронных курительных изделий (к которым относят электронные сигареты, вейпы и кальяны) предлагается запретить в тех же местах, где ограничено курение табака.

В поправках предложено обе формы курения уравнять в степени административной ответственности за нарушения норм закона. Предусмотрены штрафы за вовлечение несовершеннолетних в курение на сумму от 1 до 2 тысяч рублей. Максимальный штраф устанавливается за курение на детской площадке – до 3 тысяч рублей.

Уточним, название законопроекта ко второму чтению также изменилось. Теперь он называется: "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции"