Дегтярев ответил на вопрос об участии в выборах в Хабаровском крае
21 июля 2020, 16:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объяснил, будет ли он участвовать в губернаторских выборах. Своим мнение он поделился с журналистами во вторник, 21 июля.
«Я на выборы пока не то что не иду, у меня этого в голове нет. Вопрос участия моего в выборах не рассматривается пока. Время покажет», - пояснил он.
Дегтярев отметил, что главная задача на доверенному ему посту – «обеспечить устойчивое функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие, бюджетный процесс и все сопутствующие вопросы».
Ранее в Кремле рассказали, чем руководствовался Владимир Путин при назначении врио Хабаровского края.
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