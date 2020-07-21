Дегтярев ответил на вопрос об участии в выборах в Хабаровском крае

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21 июля 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Михаил Дегтярев, ALEXEY BYCHKOV/globallookpress.com

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объяснил, будет ли он участвовать в губернаторских выборах. Своим мнение он поделился с журналистами во вторник, 21 июля.

«Я на выборы пока не то что не иду, у меня этого в голове нет. Вопрос участия моего в выборах не рассматривается пока. Время покажет», - пояснил он.

Дегтярев отметил, что главная задача на доверенному ему посту – «обеспечить устойчивое функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие, бюджетный процесс и все сопутствующие вопросы».

Ранее в Кремле рассказали, чем руководствовался Владимир Путин при назначении врио Хабаровского края.