В Кремле объяснили назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

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21 июля 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Михаил Дегтярев, State Duma of Russian Federation/Twitter.com/globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение депутата Госдумы от партии ЛДПР Михаила Дегтярева на пост врио губернатора Хабаровского края. Соответствующий указ подписал Владимир Путин в понедельник, 20 июля.

«[Михаила Дегтярев] имеет очень богатый опыт законодательной работы, законодательной активности, он работал в Думе, в этом плане у него богатый политический опыт. Кроме того, безусловно, есть деловые качества … констатируются также лидером ЛДПР Владимиром Жириновским», - пояснил он.

Песков отметил, что при назначении врио Хабаровского края Путин руководствовался мнением граждан, а также «основной задачей» - наладить бесперебойную работу органов власти в регионе, в том числе «в русле основополагающих документов и планов развития, национальных целей, которые сейчас ставятся во главу угла».

Ранее назначение Михаила Дегтярева оценил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.