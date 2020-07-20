Путин назначил врио главы Хабаровского края

Президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля в понедельник, 20 июля.
«Назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Хабаровского края. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в тексте документа.
Ранее сообщалось, что Путин отправил Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Экс-губернатор обвиняется в покушении и организации убийств предпринимателей в 2004-2005 гг.
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