Путин назначил врио главы Хабаровского края

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20 июля 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля в понедельник, 20 июля.

«Назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Хабаровского края. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что Путин отправил Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Экс-губернатор обвиняется в покушении и организации убийств предпринимателей в 2004-2005 гг.