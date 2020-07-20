Владимир Путин отправил Сергея Фургала в отставку

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20 июля 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин сегодня, 20 июля, подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в документе, текст которого передает Кремль.

Тем же указом глава государства назначил временно исполняющим обязанности главы края Михаила Дегтярева - депутата Госдумы, фракция ЛДПР.

Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Бывший губернатор вину не признал.

Сторонники Сергея Фургала сегодня под дождем провели шествие в его поддержку. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил, что президент РФ Владимир Путин в понедельник, 20 июля, подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.