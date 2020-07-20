Сторонники Фургала провели сегодня новую акцию и потребовали перенести суд над губернатором в Хабаровск

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20 июля 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото с сайта vk.com/habarovsks

Сторонники арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала сегодня под дождем провели шествие в его поддержку. Митингующие остановились у здания краевого управления МВД на Уссурийском бульваре и потребовали, чтобы Фургала судили в Хабаровске.

К участникам акции никто не вышел. Потом колонна пошла дальше. Как и в предыдущие дни, протестующие встретились вечером на площади Ленина у здания краевого правительства. Туда пришли несколько десятков человек. После получасового митинга они пошли по улицам города.

Акции в поддержку Фургала проходят ежедневно с 11 июля, 18 и 19 июля к хабаровчанам присоединились жители Владивостока, которые у себя в городе провели несогласованные протесты.

Что сказал "Аргументам недели" Магомед Толбоев об аресте Сергея Фургала.