Сторонники Фургала провели сегодня новую акцию и потребовали перенести суд над губернатором в Хабаровск
20 июля 2020, 14:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Сторонники арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала сегодня под дождем провели шествие в его поддержку. Митингующие остановились у здания краевого управления МВД на Уссурийском бульваре и потребовали, чтобы Фургала судили в Хабаровске.
К участникам акции никто не вышел. Потом колонна пошла дальше. Как и в предыдущие дни, протестующие встретились вечером на площади Ленина у здания краевого правительства. Туда пришли несколько десятков человек. После получасового митинга они пошли по улицам города.
Акции в поддержку Фургала проходят ежедневно с 11 июля, 18 и 19 июля к хабаровчанам присоединились жители Владивостока, которые у себя в городе провели несогласованные протесты.
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