Жириновский назвал дату назначения врио губернатора Хабаровского края

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18 июля 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

В. Жириновский, фото: State Duma Russia, globallookpress.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президент РФ Владимир Путин в понедельник, 20 июля, подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.

Назначенный главой государства врио главы региона сменит действующего хабаровского губернатора Сергея Фургала.

Жириновский сегодня в интервью радиостанции "Комсомольская правда" сказал, что имя нового исполняющего обязанности губернатора станет известно в будущий понедельник. По его словам, ему сообщили, что временно Хабаровский край возглавит представитель ЛДПР, а другие кандидатуры пока "вроде бы не рассматриваются".

Лидер ЛДПР говорит, что имя кандидата на пост главы региона ему неизвестно. Также Жириновский отметил, что "если суд не найдет достаточных оснований для приговора, Фургал будет освобожден и мы будем настаивать, чтобы он имел право вернуться к своей должности".

Фургала арестовали по делу о заказных убийствах, которые были 15 лет назад. Тогда он губернатором не был, занимался бизнесом.