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Жириновский благодарен Путину за назначение Дегтярева, но защищать Фургала не перестанет

, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Жириновский благодарен Путину за назначение Дегтярева, но защищать Фургала не перестанет
фото: Владимир Жириновский, сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева на пост врио губернатора Хабаровского края. Он благодарен, что президент РФ Владимир Путин сохранил регион за партией.

«Мы рассчитывали, что сохраним за собой три региона. Тем более этого просили сами хабаровчане, чтобы новым главой региона был не москвич, не выходец из "Единой России", а представитель ЛДПР», - высказал он.

Жириновский отметил, что Дегтяреву предстоит познакомиться с новой командой. По его словам, 90% краевой думы - депутаты ЛДПР. Он советует никого пока не увольнять, быть приветливым и напрямую общаться с народом.

«Все хорошее, что было при Фургале, должно сохраниться и при Дегтяреве … При этом мы не бросаем Сергея Фургала, продолжим добиваться, чтобы обвинения против него были сняты, а дело закрыто в виду недостаточности улик», - добавил он.

БА

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