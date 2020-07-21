Дегтярев, назначенный врио губернатора Хабаровского края, сохранит команду Фургала

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21 июля 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радиостанция "Эхо Москвы", ТАСС

Михаил Дегтярев, фото: twitter.com/degtyarev_info

Михаил Дегтярев, назначенный врио губернатора Хабаровского края, пообещал сохранить команду арестованного Сергея Фургала. Президент РФ Владимир Путин 20 июля отправил в отставку Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах, и назначил временно исполнять обязанности главы региона депутата Госдумы от ЛДПР 39-летнего Михаила Дегтярева.

Прибывшего в Хабаровск Дегтярева сегодня представили правительству Хабаровского края. Он уже сообщил, что никто из команды бывшего главы региона в отставку не уходит. По словам Дегтярева, он пока не планирует менять сотрудников, назначенных Фургалом. Новый глава региона заявил, что команда Сергея Фургала "имеет полное право продолжать трудиться".

Также Дегтярев сообщил, что вместе с ним в регион приехали еще пять человек. Он отметил, что, если какие-то должности будут освобождаться, то новых кандидатов будут рассматривать по профессиональному признаку. "Никаких революций, сноса руководителей не будет. Потому что устойчивость — это люди. Чиновники — это люди, которые обеспечивают управление",— заявил Дегтярев.

В соцсетях Дегтярев представляет себя так: "Муж, сын, отец. Спорт, туризм, молодежь. Идеология, пропаганда, ЛДПР. Фехтование, наука, авиация, космос".

Политолог Александр Малахов, отметил, что Дегтярев, несмотря на свои 39 лет, достаточно опытный в политике человек, который «может и готов отстаивать интересы населения края».