Эксперт считает назначение Дегтярева знаком уважения к мнению хабаровчан
21 июля 2020, 15:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: riafan.ru
Назначение Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края учитывает факт, что последние несколько лет регион голосовал за ЛДПР.
Об этом заявил политолог Александр Малахов, подчеркнувший, что Дегтярев, несмотря на свои 39 лет, достаточно опытный в политике человек, который «может и готов отстаивать интересы населения края».
Малахов, тем не менее, говорит о том, что Дегтяреву будет непросто нормализовать обстановку в регионе даже несмотря на то, что федеральный центр прислушался к политическому выбору жителей Хабаровского края.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин при решениях по Хабаровску руководствовался основной задачей – наладить работу местной власти.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.