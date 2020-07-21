Эксперт считает назначение Дегтярева знаком уважения к мнению хабаровчан

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21 июля 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: riafan.ru

Михаил Дегтярев. Фото: сайт ГД

Назначение Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края учитывает факт, что последние несколько лет регион голосовал за ЛДПР.

Об этом заявил политолог Александр Малахов, подчеркнувший, что Дегтярев, несмотря на свои 39 лет, достаточно опытный в политике человек, который «может и готов отстаивать интересы населения края».

Малахов, тем не менее, говорит о том, что Дегтяреву будет непросто нормализовать обстановку в регионе даже несмотря на то, что федеральный центр прислушался к политическому выбору жителей Хабаровского края.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин при решениях по Хабаровску руководствовался основной задачей – наладить работу местной власти.