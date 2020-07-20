В Кремле прокомментировали ситуацию с митингами в Хабаровске

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20 июля 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Красная площадь, pixabay.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал волну несанкционированных митингов в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

«На первом плане четкое функционирование региональных властей, потому что, несмотря ни на что, несмотря на ситуацию с Фургалом, власти должны функционировать четко … чтобы не срывались никакие программы развития, оказания всех необходимых услуг населению», - высказал он.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что местные власти должны вести с гражданами диалог.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром на Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала. На улицы вышли жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока.