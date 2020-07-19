В Хабаровске и Владивостоке сегодня утром возобновились митинги в поддержку Фургала

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19 июля 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Акция в Хабаровске, фото: vk.com/habarovsks

На Дальнем Востоке в воскресенье, 19 июля, утром возобновились митинги в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На несанкционированные мероприятия на улицы вышли жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока.

В центре Хабаровска митинг на площади имени Ленина у здания правительства Хабаровского края акция началась около 12:00 по местному времени. Люди вышли на улицу, несмотря на 30-градусную жару и выходной день. Несанкционированная акция началась и в Комсомольске-на-Амуре.

Во Владивостоке митингующие собрались у памятника Борцам за власть Советов на центральной площади, отсюда они прошли в сторону ГУМа, скандируя лозунги. По некоторым данным, был задержан один человек с флагом Советского Союза.

Правительство Приморского края в социальных сетях предупредило, что на площади пройдет дезинфекция, "памятник Борцам за власть Советов на центральной площади Владивостока отмоют от экскрементов голубей, которых здесь кормят неравнодушные горожане". Территория памятника огорожена, мойка специальным обеззараживающим раствором с применением трех спецмашин уже началась.

В Хабаровске на площади имени Ленина, где митинг состоялся 17 июля, санобработка прошла в тот же день после основного шествия.

В Хабаровске восьмой день продолжаются несанкционированные акции после ареста главы региона Сергея Фургала.

СК возбудил дело против губернатора Хабаровского края. Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийства и организации покушения на убийство ( по делу 2005 года).

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вчера заявил, что президент РФ Владимир Путин в понедельник, 20 июля, подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.