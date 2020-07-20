В Кремле отреагировали на ситуацию на армяно-азербайджанской границе

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20 июля 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Красная площадь, pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал конфликт на армяно-азербайджанской границе. Он отметил, что Москва призывает обе страны к сдержанности, к незамедлительному возвращению к режиму прекращения огня и к остановке любых проявлений насилия.

«Вы знаете, что в Москве и в целом в России живет много азербайджанцев и много армян, и все они являются добропорядочными гражданами РФ, я имею в виду тех, кто граждане РФ, помимо мигрантов, и они все уважаемые члены нашего общества. Очевидно, что эскалация на армяно-азербайджанской границе не может оставлять этих наших граждан безучастными, и, конечно, эмоционально они свою реакцию проявляют», - пояснил он, отвечая на вопрос о противостоянии между гражданами этих стран в столице.

Песков надеется, что ситуация на границе будет в ближайшее время урегулирована.