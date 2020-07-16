Азербайджанцы сбили разведывательный БПЛА ВС Армении

На азербайджано-армянской государственной границе в Товузском районе был сбит армянский разведывательный беспилотный летательный аппаратХ-55.
Утром 16 июля тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Х-55» Вооруженных сил Армении совершал разведывательный полет над позициями подразделений азербайджанской армии близ азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, сообщило издание AZERTAC, ссылаясь на Министерство обороны Азербайджана. Данный беспилотник был обнаружен и сбит азербайджанскими военными.
Эксперты, комментируя эту новость, отмечают, что в ней видны все признаки эскалации вооруженного конфликта. Речь прежде всего идет о том, что азербайджанские войска развернуты в боевой порядок на границе. Очевидно, что и армянская армия находится здесь же поблизости в таком же состоянии. Любая случайность может спровоцировать начало военных действий.