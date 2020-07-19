Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию c армянскими абрикосами на рынке "Фуд Сити"

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию c армянскими абрикосами на рынке
рынок, фото: Anton Kavashkin, globallookpress.com

Власти Москвы обсудили с послом Армении в России Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских абрикосов на продовольственный рынок "Фуд Сити".

Накануне в соцсетях появились сообщения о том, что фуры из Армении с абрикосами не пускают на крупный рынок на Калужском шоссе. А Тоганян сообщил, что руководство рынка отказалось от разговора с армянскими дипломатами. Глава дипмиссии Армении в РФ Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации. Он подтвердил, что более 50 фур с армянской сельхозпродукцией "были блокированы" на территории рынка.

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что встретился с послом Армении.
"Никаких проблем нет, абрикосы все распродали, а на "Фуд Сити" сегодня три фуры зашло, никаких проблем у них нет", - сказал чиновник.

ИЧ

В мире

Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Зеленского

Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Зеленского

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что ждет подтверждения извинений от президента Украины Владимира Зеленского. «Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», - сказал Кадыров.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью