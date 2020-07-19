Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию c армянскими абрикосами на рынке "Фуд Сити"
19 июля 2020, 14:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Власти Москвы обсудили с послом Армении в России Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских абрикосов на продовольственный рынок "Фуд Сити".
Накануне в соцсетях появились сообщения о том, что фуры из Армении с абрикосами не пускают на крупный рынок на Калужском шоссе. А Тоганян сообщил, что руководство рынка отказалось от разговора с армянскими дипломатами. Глава дипмиссии Армении в РФ Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации. Он подтвердил, что более 50 фур с армянской сельхозпродукцией "были блокированы" на территории рынка.
Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что встретился с послом Армении. "Никаких проблем нет, абрикосы все распродали, а на "Фуд Сити" сегодня три фуры зашло, никаких проблем у них нет", - сказал чиновник.
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