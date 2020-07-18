Посол Армении в РФ сообщил, что армян стали выгонять с крупнейшего рынка на Калужском шоссе

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18 июля 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

абрикосы, фото: Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Посол Республики Армения в России Вардан Тоганян сообщил о поступающх ему сообщениях о том, что представителям Армении стали запрещать торговать на одном из крупнейших рынков "Фуд Сити", который работает на 22-м км Калужского шоссе.

В соцсетях пишут, что из Армении в Москву поставлены абрикосы, несколько десятков фур, но торговать ими на "Фуд Сити" не разрешили. Тоганян подтвердил, что 17 июля более 50 фур с армянской скоропортящейся продукцией были изолированы возле этого рынка в отстойник.

По словам армянского дипломата, представители посольства посетили рынок на Калужском шоссе. Он рассказал, что администрация "Фуд Сити" якобы отказалась выслушивать представителей армянской дипмиссии и выпроводила их при помощи охраны.

Как пишут в соцсетях, некоторые фуры из Армении уехали на другие московские рынки, но в Россию едут еще 100-150 машин из Армении и движутся в "Фуд Сити".

Посол отметил, что ему пока неизвестно, кто причастен к сложившейся ситуации.