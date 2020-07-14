Стамбул поддержит Азербайджан на фоне приграничного конфликта с Арменией

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14 июля 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Турции, фото: соцсети

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о полной поддержке армии Азербайджана в приграничном конфликте с Арменией, "которая долгие годы проводит политику агрессии, незаконно оккупирует территории Азербайджана".

"Мы будем рядом с ВС Азербайджана, поддерживать наших братьев в соответствии с принципом «одна нация, два государства", — заявил Акар. Также глава военного ведомства Турции выразил резкое осуждение атаки армянской стороны в Товузском районе Азербайджана.

Минобороны Азербайджана заявило о гибели двух офицеров в результате обстрела со стороны армянских военных.