Стамбул поддержит Азербайджан на фоне приграничного конфликта с Арменией
14 июля 2020, 17:52[ «Аргументы Недели» ]
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о полной поддержке армии Азербайджана в приграничном конфликте с Арменией, "которая долгие годы проводит политику агрессии, незаконно оккупирует территории Азербайджана".
"Мы будем рядом с ВС Азербайджана, поддерживать наших братьев в соответствии с принципом «одна нация, два государства", — заявил Акар. Также глава военного ведомства Турции выразил резкое осуждение атаки армянской стороны в Товузском районе Азербайджана.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.