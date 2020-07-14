Минобороны Азербайджана заявило о гибели генерала и полковника в результате обстрела со стороны Армении

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14 июля 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Минобороны Азербайджана, фото с сайта ведомства

Минобороны Азербайджана заявило о гибели двух офицеров в результате обстрела со стороны армянских военных. По данным азербайджанских военных, ожесточенные бои шли минувшей ночью в Товузском районе. Под утро были убиты генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев.

Эти данные сообщил заместитель главы военного ведомства, генерал-лейтенант Карим Валиев.

В Ереване также сообщили о жертвах среди офицерского состава. "В результате обстрела со стороны противника на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы смертельные ранения получили майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян", — написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. По информации Баку, погибли шестеро азербайджанских военных, в том числе генерал.